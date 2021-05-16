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    • Yaşam
    • 16.05.2021 13:22
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    • 16.05.2021 13:22
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    Denizli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

    Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç tarlaya devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan Ukrayna uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

    Feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu

    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu Ukrayna uyruklu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

    Denizli'den Antalya yönüne giden Ukrayna uyruklu Vladyslav Zikran yönetimindeki 07 YOM 63 plakalı otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yolculardan Ukrayna uyruklu Aleksandre Popov'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi.

    Yaralanan sürücü Vladyslav Zikran ile yolcular Anastasia Prishko ve Anastasia Nesyerenko, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Yaralılardan Prishko, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nesyerenko ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

    Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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    Haberler Yaşam Denizli'de feci kaza! Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var