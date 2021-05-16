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    Genç kadına gönderilen ’ın ‘Devamı Var’ şarkısı klibi 'taciz' sayıldı

    Eski kaymakam , tacizlerine karşılık alamadığı asistan .’ye ’ın ‘Devamı Var’ şarkısının klibini gönderdi. Mahkeme bunu taciz olarak saydı.

    Klipli taciz
    İstanbul'da eski kaymakam İ. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla sıradışı bir dava açıldı. Çocuğunun tedavisi için gittiği 'deki psikiyatri kliniğinde görevli asistan . (23) ile yakınlık kurmaya çalışan eski kaymakam, arkadaşlık kurmak için yaptığı hamleler başarılı olmayınca genç kadına 'ın 'Devamı Var' adlı klibini gönderdi. Tacizlerden bunalan Tuğçe Y., soluğu savcılıkta aldı ve o klibi delil sayıp şikayetçi oldu.



    Soruşturmasını tamamlayan savcılık emsal niteliğinde bir dava açtı. İddianamede, söz konusu videoyla "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz suçu işlendiğine kanaat getirildi. Kayahan klibinde, kadın oyuncunun kapısına giderek hediyeler götürüyor, kadın oyuncunun Kayahan'ı reddetmesine rağmen Kayahan oyuncu ile görüşmek için ısrarcı davranıyor ve bu sırada aşk dolu şarkısını söylüyor.

    DİLEK YAMAN DEMİR
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