Tişörtüyle de mesajı verdi ama... Kısıtlamada nişanlısına çiçek götüren genç 3 bin 460 TL ceza yedi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tam kapanma devam ederken, Avcılar Namık Kemal Mahallesi'ndeki denetim noktasında araç içerisindeki sürücü ve yolcuların izin belgeleri tek tek kontrol edildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan taksideki yolcunun izin belgesi olmadığı tespit edildi.
Araçtan indirilen ve üzerinde kimlik olmadığını belirten bu kişiye bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.