Tişörtüyle de mesajı verdi ama... Kısıtlamada nişanlısına çiçek götüren genç 3 bin 460 TL ceza yedi

Araçtan indirilen ve üzerinde kimlik olmadığını belirten bu kişiye bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası kesileceği belirtildi.