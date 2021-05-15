71 yaşındaki koca 46 yaşındaki 25 yıllık dini nikahlı eşini kıskandığı için öldürmüş

Annelerinin sesine uyanan çocuklar, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Şirvan Dönmez'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Dönmez'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, olayın ardından kaçan Şehmuz A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.