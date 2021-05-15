Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında Bergama-Kınık yolu üzerinde bulunan Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.
İddiaya göre, Ramazan Çınar hakimiyetindeki 35 AH 010 plakalı taksi, kırmızı ışıkta kavşaktan karşıya geçmek isterken Kınık istikametinden gelen Murat Soydan idaresindeki 10 ABS 837 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, kaldırıma çıkarak kaldırım üzerinde hastaneye gitmekte olan isimlerinin Özgür Aydemir (37) ve Erol Yılmaz (46) olduğu öğrenilen yayalara çarparak altına aldı.