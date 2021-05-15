Kazada yaralanan tır şoförü Murat Soydan, taksi şoförü Ramazan Çınar ve taksideki yolcular Numan Ş., Zehra Ş. ve Şerife G., Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Özgür Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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