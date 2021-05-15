Genç kadına patronundan darp! Dehşet anlarını anlattı: Yapma anneme vurma



Annesinin tuhafiye iş yerinin H.İ'nin iş yerine çok yakın olduğunu ifade eden Akça, kendisine psikolojik olarak şiddet uyguladığını da öne sürdü.

"KIZCAĞIZA HAKARETLER EDİYORDU"

Daha önce parfüm aldığı iş yerine Anneler Günü dolayısıyla 1 tane daha almak için geldiğini ve dükkana girdiğinde çığlık sesleri duyduğunu ifade eden müşteri Nuran K., "Ben içeri girdiğimde Büşra darp ediliyordu. Parfüm dolabına dayamış ve kızcağıza ağza alınmayacak hakaretler ediyordu. Büşra ise 'yapma' diye bağırıyordu. Hasta olduğum için oradan kaçarcasına çıktım. Büşra'nın annesine ulaşarak şahitlik yapmak istediğimi söyledim" şeklinde konuştu.