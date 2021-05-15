Genç kadına patronundan darp! Dehşet anlarını anlattı: Yapma anneme vurma

Olay, Menemen ilçesi Egekent-2 semtinde bulunan bir aktar dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aktar dükkanında maaşlı olarak çalışan 30 yaşında ve iki kız çocuk annesi Büşra Akça, geçtiğimiz Haziran ayında iş yerinin geniş olması sebebiyle arka kısımda bulunan müsait alanı parfümeri yapıp kazandığı paranın yarısını patronu H.İ. ile paylaşma konusunda anlaştı.
İki kızı ile birlikte iş yerinde yemek yerken bu sırada Büşra Akça'nın yanına patronu geldi. İş konuları üzerine yaşanan konuşma sırasında ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine patron H.İ'nin, 'seninle çalışmak istemiyorum, işten ayrılmanı istiyorum' demesinin ardından genç kadın, 'kredi çekerek aldığım parfümleri alıp işten ayrılabilirim' sözlerini sarf etti. Öfkelenen patron, çalışanına hakaret etmeye başladı ve iddialara göre genç kadını kızlarının gözleri önünde darp etti.
KIRIK CAMLARIN ÜZERİNDE SÜRÜKLEDİ, 'BÜŞRA NEDEN PARFÜMLERİ YERE ATIYORSUN?' DİYE BAĞIRDI
Büşra Akça, "Avuç içiyle göğsüme doğru vurup beni parfüm rafına doğru itekleyerek vurmaya başladı. Kızlarımın 'yapma, anneme vurma' diye bağırmasına rağmen darp etmeye devam etti. Daha sonra parfüm şişelerini yere atıp 'Büşra neden parfümleri yere atıyorsun?' diye bağırarak, çocuklarımın yanında hakaretler edip iftiralar atmaya başladı. Vurmaya devam ederken iteklemesi sonucu yerdeki cam parfüm şişesi kırıklarının üzerine düştüm. Kırık camların üzerinde beni dışarıya sürükledi ve vücudumda cam kırıklarından dolayı çok sayıda kesiler meydana geldi" dedi.