Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.05.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2021 07:08
    ABONE OL

    | den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat | 16-20 Mayıs

    tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlerde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in bazı yerlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği açıklandı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 16-20 Mayıs arası ...

    Kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 25°C
    Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı az bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya ile Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, Isparta çevreleri, Burdur'un doğu kesimleri ile Antalya'nın kuzey ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 23°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu; yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 21°C
            Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 23°C
            Parçalı bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 18°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 30°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TOKAT °C, 34°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 26°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AĞRI °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 22°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ADIYAMAN °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            DİYARBAKIR °C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

                16 MAYIS 2021 PAZAR HAVA DURUMU

                17 MAYIS 2021 PAZARTESİ HAVA DURUMU

                18 MAYIS 2021 SALI HAVA DURUMU
                    Emekliye 4.500 TL
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat | 16-20 Mayıs