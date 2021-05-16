Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Amasya, Ardahan, Kars çevreleri ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatleri itibariyle kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın güneyi (Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar'ın kuzey ve doğu kesimleri), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, Konya'nın kuzey kesimleri) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı