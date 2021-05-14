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    'da inşaat işçisi kaçırıp evlendiği  'i öldürdü

    'da 22 yaşındaki inşaat işçisi , 'da yaşayan 18 yaşındaki 'i kaçırıp 'e geldi. ve Ece Çiçek, burada evlendi. Ardından ikili arasında çıkan bir tartışmada Sabri Çiçek, Ece Çicek'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.

    Tolga Yanık
    Son derece ağır

    Konya'da 22 yaşındaki inşaat işçisi , 'da yaşayan 18 yaşındaki 'i kaçırıp 'e geldi. ve Ece Çiçek, burada evlendi. Çift arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'i, boğazından kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine giden polis, genç kadını kanlar içerisinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İNŞALLAH ÇIKAMAZ
    Katil, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağabey , "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Konya'da inşaat işçisi Sabri Çiçek kaçırıp evlendiği  Ece Çiçek'i öldürdü