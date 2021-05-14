Konya'da 22 yaşındaki inşaat işçisi Sabri Çiçek, Ankara'da yaşayan 18 yaşındaki Ece Çiçek'i kaçırıp Beyşehir'e geldi. Sabri ve Ece Çiçek, burada evlendi. Çift arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'i, boğazından kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu.

İhbar üzerine giden polis, genç kadını kanlar içerisinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İNŞALLAH ÇIKAMAZ

Katil, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ağabey Naim Ertürk, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" diye konuştu.