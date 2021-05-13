Ümraniye'deki feci sona giden olay 21 yaşındaki Fidan B.'nin sosyal medya hesabında tanıştığı Veysi Ç. ile sohbet etmesiyle başladı.

Ablaları uyurken cep telefonuna gelen mesajla onun İnstagram üzerinden biriyle flört ettiğini düşünen 3 kardeş, birlikte plan yapıp konuştuğu kişiyle buluşma ayarladı.

Fidan B., Dudullu Meydanı'na gitti. Bir süre sonra Veysi Ç. buluşma yerine taksiyle geldi. Pusuda bekleyen üç kardeş harekete geçti. Veysi Ç'nin olduğu taksinin etrafını sardı.

Ardından genç adamı darp edip, bıçakladılar.

Veysi Ç. meyve bıçağı ve muşta ile aldığı darbelerle hayatını kaybetti.