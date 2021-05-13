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    medya can aldı! 'da 3 kardeş ablasının flört ettiği kişiyi bıçakladı

    ’da 3 kardeş, ablasının Instagram’da flört ettiği adamla buluşmasını istedi. Randevu yerine ulaşan genç adamı bıçakla öldüren kardeşler, kaçmak isterken yakalandı.

    Randevulu cinayet!

    Ümraniye'deki feci sona giden olay 21 yaşındaki .'nin medya hesabında tanıştığı . ile sohbet etmesiyle başladı.

    Ablaları uyurken cep telefonuna gelen mesajla onun üzerinden biriyle flört ettiğini düşünen 3 kardeş, birlikte plan yapıp konuştuğu kişiyle buluşma ayarladı.

    Fidan B., 'na gitti. Bir süre sonra Veysi Ç. buluşma yerine taksiyle geldi. Pusuda bekleyen üç kardeş harekete geçti. Veysi Ç'nin olduğu taksinin etrafını sardı.

    Ardından genç adamı darp edip, bıçakladılar.

    Veysi Ç. meyve bıçağı ve muşta ile aldığı darbelerle hayatını kaybetti.

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