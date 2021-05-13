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    'da, 7 çocuk babası kuzeni 'a kuma olmayı reddetti! 5 mermi ile cezalandırıldı

    'da, 7 çocuk babası kuzeni 'ın (37) ikinci eş olma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan 'ın (16), yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

    Emine ağlattı

    Diyarbakır'da 7 çocuk babası kuzeni 'ın (37) ikinci eş olma talebini reddedince uğradığı silahlı saldırı ağır yaralanan 'ın (16), yaklaşık 3,5 aydır tedavi gördüğü hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi'nde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

    Emine'nin "Beni siz iyileştireceksiniz değerli hocalarım. İnşallah iyileştireceksiniz beni. Hastaneye sedyeyle geldim, yürüyerek çıkacağım inşallah. Sizler de beni iyileştirmek için, elinizden geleni yapacaksınız. Bundan eminim. Maalesef acı benim göbek adım" dediği duyuldu.

    Emine'nin annesi ise tek dieğinin kızının yaşaması olduğunu söyledi.

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