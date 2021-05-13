İBB şantiyesinde patlama: 1 yaralı (Yaşam haberleri)

Pendik Kaynarca'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro şantiyesinde yapılan kontrollü patlama yapıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında şantiyede bulunan bir işçi yaralanırken patlamanın paniğiyle fenalaşan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.
EVET İLİŞKİM VARDI
Trabzon'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın, 4 yıl önce elleri zincire bağlanıp, başı taşla ezilerek öldürüldüğü olayla ilgili olarak aynı mahallede yaşayan Mustafa G. ve Necati P. yine gözaltına alındı. Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm örneğinin uyuştuğu kanıtlanan Mustafa G. (34) yine tutuklandı. Mustafa G., "Olay günü beraberdik ama ben katil değilim" dedi.
152.3 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 152 milyon 324 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 171 bin 203'er lira, 4 bilenler bin 831'er lira, 3 bilenler 120'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.