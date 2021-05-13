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    İBB şantiyesinde patlama: 1 yaralı (Yaşam haberleri)

    Pendik Kaynarca'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro şantiyesinde yapılan kontrollü patlama yapıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında şantiyede bulunan bir işçi yaralanırken patlamanın paniğiyle fenalaşan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

    İBB şantiyesinde patlama: 1 yaralı

    Pendik Kaynarca'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) metro şantiyesinde yapılan kontrollü patlama yapıldı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sırasında şantiyede bulunan bir işçi yaralanırken patlamanın paniğiyle fenalaşan bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

    EVET İLİŞKİM VARDI
    Trabzon'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın, 4 yıl önce elleri zincire bağlanıp, başı taşla ezilerek öldürüldüğü olayla ilgili olarak aynı mahallede yaşayan Mustafa G. ve Necati P. yine gözaltına alındı. Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm örneğinin uyuştuğu kanıtlanan Mustafa G. (34) yine tutuklandı. Mustafa G., "Olay günü beraberdik ama ben katil değilim" dedi.

    152.3 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 152 milyon 324 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 171 bin 203'er lira, 4 bilenler bin 831'er lira, 3 bilenler 120'şer lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

        2 TALİHLİYE 654'ER BİN
        5+1 bilen 2 kişi, 654'er bin lira kazandı. 5 bilenler 5'er bin lira, 4+1 bilenler 424'er lira, 4 bilenler 34'er lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler 5'er lira, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

        PARMAK HIZI!
        Adana Demirspor, 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Taraftar Uğur Türkölmez şampiyonluk kutlamaları için sokağa indi. Havai fişeğin patlaması sonucu iki parmağını kaybetti. Kopan parmakları bulan Cengiz Balcı, buz kalıbında sakladığı parmakları hastaneye yetiştirdi. Türkölmez, "Hiçbir taraftarın havai fişek ile kutlama yapmamasını istiyorum" dedi.

        AŞK DİYETİ!
        Zonguldak'ta         Akın Türkoğlu (23), kilolarına dur diyemedi. 296 kiloya kadar yükseldi! Sevgilisi kendisini beğenmeyince zayıflamaya karar verdi. Hırs yaptı, azmetti. Spor ve diyet yaparak 6 ayda 212 kilo verdi. 84'e indi! Diyet sonrası vücudundaki yağ sarkmalarından kurtulmak için yardım istedi.

            EN ACI GÖREV


            Ankara'da             Dr. Zeynep Erdoğan, 8 aylık eşi Mehmet Erdoğan tarafından katledildi. Katilin kapattığı bodrumdan 13 saat sonra kurtulabilen Ahmet Arpa (14), tedavisinin ardından taburcu edildi. Talihsiz genç, dün İzmir'de yapılan cenaze töreninde annesine gözyaşlarıyla veda etti.

            HAYRET
            Türkiye'nin             çeşitli bölgelerinde baharda toprak altında yetişen "keme" mantarı, fiyatıyla dudak uçuklattı. Köylülerin demir çubuklar ve sopalarla, define gibi aradıkları mantar, patatese benziyor. Kilosu 100 liraya kadar alıcı buluyor. Sade veya sebzelerle pişirilerek tüketilen mantar, kebap yapımında da kullanılıyor.
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            Haberler Yaşam İBB şantiyesinde patlama: 1 yaralı (Yaşam haberleri)