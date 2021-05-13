İBB şantiyesinde patlama: 1 yaralı (Yaşam haberleri)

EVET İLİŞKİM VARDI

Trabzon'da bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın, 4 yıl önce elleri zincire bağlanıp, başı taşla ezilerek öldürüldüğü olayla ilgili olarak aynı mahallede yaşayan Mustafa G. ve Necati P. yine gözaltına alındı. Pınar Kaynak'ın üzerindeki sperm örneğinin uyuştuğu kanıtlanan Mustafa G. (34) yine tutuklandı. Mustafa G., "Olay günü beraberdik ama ben katil değilim" dedi.