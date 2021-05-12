Kapış kapış gidiyor! Tanesi 35 lira! Tam 18 saat pişiyor!

Biz de kısıtlı saatlerde burada duruyoruz bu yüzden siparişlerimizde kısıtlı gerçekleşiyor ama yine de buna rağmen yoğunluk var. Kelle Sivas'ta gelenek olduğu için halk Ramazan'da iftara ve sahura, Ramazan'dan sonra da sabah 5'ten 10'a kadar kelle yemeğe alışmış bir yapısı var" diye konuştu.