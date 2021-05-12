Kapış kapış gidiyor! Tanesi 35 lira! Tam 18 saat pişiyor!

Sivas'a özgü olarak bilinen, kuzu ve koyun kafası fırınlanarak yapılan kelle yemeği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süsledi. Özellikle sahurda tok tutması nedeni ile tercih edilen kelle, paket sipariş ile evlere ulaştırıldı.
Kentin vazgeçilmeyen lezzetleri arasında önemli bir yere sahip olan 'kelle' yemeği Sivas'ta bu ramazanda da sofralarda yerini aldı. Özel fırınlarda hazırlanan ve tanesi 35 TL'den müşteriyle buluşan koyun ve kuzu kellesi yüksek ısıda ve 17- 18 saatte pişirilerek balta ile kırılıp ayrıldıktan sonra, göz, dil, beyin gibi tüm organları ile iftar ve sahur sofralarına sunuluyor.
Tam kapanma sürecinde müşterilerini restoranda ağırlayamayan kentteki kelle ustaları, iftar saatine paket servisi ile kelle siparişi aldı. Yaz-kış yoğunlukla tüketilen ve tok tuttuğu bilinen kelle, bu nedenle ramazanda meraklılarının sahur tercihi oldu.