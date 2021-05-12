Ramazan Bayramı arifesinde Zeytinburnu'nda da tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatlı almak isteyenler sosyal mesafe kurallarına uymadı.
Zeytinburnu'nun da bulunan bir tatlıcıda piyasaya göre daha ucuza satılan tatlılar için çok sayıda kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuza tatlı almak isteyenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.
"ALDIĞIMIZ TATLININ SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞINA BAKMIYORUZ"
Ucuza baklava almak için sırada olduğunu belirten Mustafa Ertan, "Buranın tatlısı hem güzel hem de ucuz. Diğer tatlıcılardan çok daha uygun fiyatlar. Şu an burada kimse sosyal mesafe kuralına dikkat etmiyor. İnsanlara ne kadar söylersek söyleyelim insanlar bildiklerini okuyor" dedi.
Birkaç kilo baklava alacağını belirten Murat Kalsın ise "Sıra çok var ancak fiyatları çok uygun o yüzden geldik. Başka yerlerde 90 lira olan tatlı burada 16 lira. Aldığımız tatlının sağlıklı olup olmadığını düşünmeyip alıyoruz. Sırada şu an sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor" diye konuştu.