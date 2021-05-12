"BİR BUÇUK SAAT SIRADA BEKLEDİM"

Bir buçuk saat sırada beklediğini söyleyen Fahrettin Yelboğa, "Ben yine az bekledim baya bir sıra var. Ucuz olduğu için bu kadar bekledim" dedi. Oktay Yılmaz ise "Tatlı hem ucuz hem de güzel bir de evdekiler istedi bende mecbur sırada bekliyorum. Burada bir kilo tatlı 18 lira" diye konuştu.