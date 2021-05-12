Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.05.2021 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 09:52
    ABONE OL

    D-100 Karayolu'nda taksiden çıkan tehlike saçtı

    İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı. Yol ortasında metrelerce ilerleyen sürücüler için tehlike yarattı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

    Taksiden çıkan tekerlek tehlike saçtı
    D-100 Karayolu'nun istikametinde seyreden 34 THF 04 plakalı taksinin tekeri yerinden çıktı. yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti.



    Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı.



    Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'den dünyaya 5 kritik mesaj!
    Haberler Yaşam D-100 Karayolu'nda taksiden çıkan tekerlek tehlike saçtı