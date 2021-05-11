Kadına şiddetin sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ydi. Ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş adamı Tuncay Ç. 32 yıllık eşi Jale Ç.'ye senelerce işkence etti.
Gördüğü şiddete dayanamayan Jale Ç, temmuz ayında mahkemeye giderek boşanmak istedi. Mahkeme, çiftin Büyükçekmece'deki villasının Jale Ç. ve kızı Sude'ye tahsis edilmesine karar verdi.
Ancak villa, Tuncay Ç tarafından kullanılmaz hale getirildi. Eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyen talihsiz kadın "Aynı siteden bir villayı 6 milyon dolara yanında çalışan işçisinin eşi adına satın aldı.