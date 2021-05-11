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    Önce dövdü ardından kaldıkları evi kullanılamaz hale getirdi! 'da bir kadının yardım çığlığı

    , 32 yıllık eşi den senelerce dayak yedi. Boşanmak için mahkemeye gitti. Kaldıkları evi kullanılamaz hale getiren şehir eşkıyasından korunmak için yardım istedi: Sevgilisi bana kurşun fotoğrafı atıyor. Can güvenliğim yok. Yardım edin.

    Şehır işkıyası!

    Kadına şiddetin sonu gelmedi. Olayın adresi bu kez İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'ydi. Ünlü bir elektronik şirketinin sahibi olan iş adamı Tuncay Ç. 32 yıllık eşi Jale Ç.'ye senelerce işkence etti.

    Gördüğü şiddete dayanamayan Jale Ç, temmuz ayında mahkemeye giderek boşanmak istedi. Mahkeme, çiftin Büyükçekmece'deki villasının Jale Ç. ve kızı Sude'ye tahsis edilmesine karar verdi.

    Ancak villa, Tuncay Ç tarafından kullanılmaz hale getirildi. Eşinden ölüm tehditleri aldığını söyleyen talihsiz kadın "Aynı siteden bir villayı 6 milyon dolara yanında çalışan işçisinin eşi adına satın aldı.

        Ben de kızım da aşırı derecede mağduruz. Ekonomik gücüm yok, ben sadece 2 bin TL emekli maaşı alıyorum ve kızımla birlikte geçinmeye çalışıyorum.

        Şu anda bana deli raporu aldırmaya çalışıyor. Tuncay Ç.'nin metresi bana özel cep telefonundan kurşun fotoğrafı atıyor, bana para teklif ediyor ve beni ölümle tehdit ediyor. Can güvenliğimiz yok" dedi.

        KIZI DA ŞİKAYETÇİ
        Tuncay Ç'ye bir dava da kızı Sude'den geldi. 18 yaşındaki genç kız, babasının eğitim masraflarını karşılamadığını söyledi. "Doktor olabilmek için babama dava açmak zorunda kaldım, Türk adaletinin gereğini yapacağına inanıyorum" dedi.
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