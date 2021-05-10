Fenomen Ares'in ölümü hakkında flaş gelişme! Cezaları belli oldu!

Tutuklu sanıklar da son sözlerinde, olayda öldürme kasıtları olmadığını, sadece internetteki fotoğrafların silinmesini istediklerini söyledi. Avukatları da müvekkillerinin öldürme kastı olmadığını tekrarlayarak, olayın ardından ambulans çağrıldığını ve 2 sanığın da polise kendilerinin bilgi verdiğini söyledi.

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Şeyhmus Özdemir'in babası Yaşar Özdemir ile anne Sultan Kızılay ise oğullarının suçsuz yere öldürüldüğünü ve 'namus cinayeti' gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürdü. Bilirkişi raporunda, cinayet sanıklarının söylediği gibi internette fotoğraf bulunmadığının belirtildiğini kaydeden Özdemir ile Kızılay, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.