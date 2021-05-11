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    'da korkunç olay! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi (Yaşam haberleri)

    'da Ebubekir Sözcü (22), önceki gece 'nden geçerken kaza bastı. Motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. 250 metre sürüklenen genç, köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sözcü'nün farklı tarihlerde motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

    Tek teker facia

    İstanbul'da Ebubekir Sözcü (22), önceki gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken kaza bastı. Motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. 250 metre sürüklenen genç, köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı.


    Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sözcü'nün farklı tarihlerde motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı.

    GÖNLÜNÜN ŞAMPİYONU
    Ispartalı Hakan Karaca,     futbol hayatı boyunca Kırşehir, Bingöl, Side ve Afyon'da orta saha mevkiinde forma giydi. Son olarak Adıyaman 1954 Spor'un teknik direktörlüğüne geldi. Takımı, 28 yıl sonra 2. Lig'e çıkararak büyük bir başarı gösterdi. Şampiyonluğu 11 yaşındaki Serebral Palsi hastası oğlu Emir'e adayan Karaca, bu mutluluğu paylaşmak için hemen Isparta'da yaşayan ailesinin yanına gitti. "Emir bizim her şeyimiz. Doğuştan Serebral Palsi hastası. Üzerine titriyoruz. Onun yaşamımızda, başarımızda katkısı büyük. Bizim manevi gücümüz oldu. Üzüntümüz, sevincimiz her şeyimiz Emirimiz" dedi. Erdoğan YAPIK.

        EURO İTALYA'YA GİDELİM
        İtalya,         1 Euro'ya satışa çıkardığı evlerle gündeme geldi. Tek şart, kiralanan satılan evlerin yenilenmesiydi. Toskana'daki Santa Fiora ve Lazio'daki Rieti kasabaları ise vaatleri ilerletti! Uzun vadeli olarak taşınmaya ve evden çalışmaya karar veren herkesin kirasının yüzde 50'sini ödemeye karar verdi! İstenilen şartlar ise şöyleydi: Öncelikle bir işinizin olması gerekiyor. Çalıştığınıza dair belgeyi ve ne iş yaptığınızı ayrıntılı şekilde başvuru formuna yazacaksınız. Emekli olanlar, kabul edilmiyor. Ayrıca şehirde bir yer bulduğunuzda, sözleşme ayrıntılarını ve yeni adresinizi içeren kira belgesini iletmeniz gerekecek. İkamet eden aileler çocuk sahibi olmaya karar verirse, her yeni doğan için tam bin 500 Euro verilecek.

        151.4 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 151 milyon 490 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi 296 bin lira kazandı. 4 bilenler bin 682'şer lira, 3 bilenler 102'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        BİR TALİHLİYE 422 BİN TL
        10 bilen bir kişi, 422 bin lira kazandı. 9 bilenler 4 bin 17'şer lira, 8 bilenler 207'şer lira, 7 bilenler 43'er lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            VAY CARETTA!
            Muğla             Dalyan'da Tuba isimli caretta caretta, 2 yıl önce uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince takip edilen Tuba, bu sürede tam 10 bin kilometre yol aldı. DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen "Tuba, Dalyan'dan sonra 2 ay Marmaris açıklarında kaldı. Ardından Yunanistan'dan Malta'ya geçti. Kışı orada geçirdi. Deniz suyu ısınınca da Adriyatik'e geçti. Türkiye'den Adriyatik'e kadar izlenen ilk kaplumbağa oldu" dedi.

            ÜSTÜNDE DURAN YOK
            İstanbul             Maltepe'deki üst geçit, yapım hatasıyla gündeme geldi. Çünkü bir tarafında engelli rampası varken diğer tarafına bu rampa inşa edilmemişti. Aradan geçen 2 yılda da hiçbir şey değişmedi.

            Bölge sakinleri bir türlü yapılmayan engelli rampasına isyan etti. İsmet Şan, "Yapılması için illa birinin burada ölmesi mi lazım" diye konuştu.

                EŞSİZ VAHŞET
                Ankara'da                 Mehmet Erdoğan (45), internetten tanıştığı kadın doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile 8 ay önce evlendi. Kendisini mühendis olarak tanıtan, ancak herhangi bir mesleği olmayan Erdoğan, foyası ortaya çıkınca eşine şiddet uygulamaya başladı. İddiaya göre Dr. Zeynep Erdoğan, "Yakışıklı biriyle evleneceğim" dedi. Çılgına dönen adam eşini katletti.

                NİSA DA GİTTİ
                Manisa'nın                 Kula ilçesinde, 13 Mart 2020'de meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve ağabeyini kaybeden Huriye Nisa Ağırbaş'tan (3) acı haber geldi. Küçük Nisa, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde 421 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Geçen yıl, Motosikletle bir otomobile çarpan Süleyman Ağırbaş, eşi Nazlı Ağırbaş (24) oğulları Ramazan Ağırbaş (6) hayatını kaybetmişti.

                PESBOL!
                Kocaeli'de fotoğrafçı Efsun Habiboğlu, G.Ş'den boşandı. Ama eski eşi peşini bırakmadı. Borç için kapısına dayandı. Genç kadın "Hayır" deyince yolda arabasını sıkıştırdı. Ardından beyzbol sopası ile saldırdı. Her yeri moraran genç kadın yardım çığlığı attı:
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                Haberler Yaşam İstanbul'da korkunç olay! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi (Yaşam haberleri)