EURO İTALYA'YA GİDELİM

İtalya, 1 Euro'ya satışa çıkardığı evlerle gündeme geldi. Tek şart, kiralanan satılan evlerin yenilenmesiydi. Toskana'daki Santa Fiora ve Lazio'daki Rieti kasabaları ise vaatleri ilerletti! Uzun vadeli olarak taşınmaya ve evden çalışmaya karar veren herkesin kirasının yüzde 50'sini ödemeye karar verdi! İstenilen şartlar ise şöyleydi: Öncelikle bir işinizin olması gerekiyor. Çalıştığınıza dair belgeyi ve ne iş yaptığınızı ayrıntılı şekilde başvuru formuna yazacaksınız. Emekli olanlar, kabul edilmiyor. Ayrıca şehirde bir yer bulduğunuzda, sözleşme ayrıntılarını ve yeni adresinizi içeren kira belgesini iletmeniz gerekecek. İkamet eden aileler çocuk sahibi olmaya karar verirse, her yeni doğan için tam bin 500 Euro verilecek.