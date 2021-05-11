İstanbul'da Ebubekir Sözcü (22), önceki gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçerken kaza bastı. Motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. 250 metre sürüklenen genç, köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Sözcü'nün farklı tarihlerde motosikleti tek teker kullandığı görüntüler ortaya çıktı.
GÖNLÜNÜN ŞAMPİYONU
Ispartalı Hakan Karaca, futbol hayatı boyunca Kırşehir, Bingöl, Side ve Afyon'da orta saha mevkiinde forma giydi. Son olarak Adıyaman 1954 Spor'un teknik direktörlüğüne geldi. Takımı, 28 yıl sonra 2. Lig'e çıkararak büyük bir başarı gösterdi. Şampiyonluğu 11 yaşındaki Serebral Palsi hastası oğlu Emir'e adayan Karaca, bu mutluluğu paylaşmak için hemen Isparta'da yaşayan ailesinin yanına gitti. "Emir bizim her şeyimiz. Doğuştan Serebral Palsi hastası. Üzerine titriyoruz. Onun yaşamımızda, başarımızda katkısı büyük. Bizim manevi gücümüz oldu. Üzüntümüz, sevincimiz her şeyimiz Emirimiz" dedi. Erdoğan YAPIK.