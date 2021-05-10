Sağlık Bakanlığı düğmeye basmıştı! Sevindiren gelişme: Oranlar yükseliyor

"HERKESİN OLMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

İkna olan Fatma Can ve diğer 65 yaş üstü vatandaşlar aşı oldu. Aşı olduktan sonra konuşan Can, "Ben çok korkmuştum, sağlık durumum iyi değildi benim. Vücudumun direnci yok diye korkudan, bir de televizyonda izliyorum ben bunu. İğneleri gördükçe daha çok korktum ve aşıdan vazgeçtim. Allah razı olsun herkesten. Beni ikna ettiler, beni buraya getirdiler. Ben aşı oldum ama hiçbir şey duymadım. O bakımdan herkese tavsiye ederim. Herkes sağlıklı olsun, bu virüs illeti şu dünyadan zaman gelince inşallah Rabbimiz bizim bu ağır imtihanımızı yok edecek inşallah. Hepimiz sağlığımıza kavuşacağız, özgürlüğümüze kavuşacağız, dışarıya çıkabileceğiz. Herkesin olmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cemil Yavuz ise aşı olduktan sonra yetkililere teşekkür ederek "Allah kimseye zeval vermesin, Allah devlete zeval vermesin. Herkes sağlıklı olsun, çok şükür" dedi.