Sağlık Bakanlığı düğmeye basmıştı! Sevindiren gelişme: Oranlar yükseliyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı aşı bilgilendirme ekipleri, aşı olmak istemeyen 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, koronavirüse karşı aşı olmaya ikna ediyor. Ekiplerin devreye girmesiyle ilçede 65 yaş üstü aşılanma oranı yüzde 80'e çıktı. Kaymakam Metin Kubilay, öğretmenlerin, imamların ve kamu personellerinin ikna ekipleri arasında yer aldığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelede en büyük silahımız, gücümüz muhakkak ki aşılama. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.
Sultanbeyli Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olmak istemeyen vatandaşlar için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' içinden belirledikleri kişilerden aşılama bilgilendirme ekipleri kurdu. Ekipler, aşı olmak istemeyen vatandaşları tek tek ziyaret ederek aşı olmaya ikna ediyor ve ikna edilen vatandaşları hastaneye götürüyor. Sultanbeyli'de 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 79,64'nün aşılandığı öğrenildi.
MUHTAR, İMAM VE ÖĞRETMEN AŞI İKNA TİMİNDE
Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte vatandaşları ziyaret eden Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, aşılanmamış 65 yaş üstü vatandaşların ziyaret edilerek bilgilendirildiğini kaydetti. Kubilay, "Bu amaçla oluşturduğumuz aşılama bilgilendirme ekiplerinde muhtarlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz ve çok sayıda kamu personelimiz görev alıyor. Bu çalışmalar neticesinde Sultanbeyli'de 65 yaş üstü aşılanma oranımız yüzde 80'lere ulaştı" şeklinde konuştu.