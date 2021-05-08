Pot pot isimli köpek, rahatsızlanan sahibini hastane kapısında bekledi (Yaşam haberleri)

İŞTE MÜKEMMEL KADIN

İngiltere'nin en ünlü estetik merkezi Transform Hospital Group hastalarının en çok istedikleri operasyonları dünyaca ünlü isimler üzerinden listeledi. Bunun üzerine 'mükemmel kadın' imajını tek bir karede bir araya getirdi. Söz konusu kadını oluşturmak için ünlü 16 kadının özellikleri birleştirildi. Buna göre mükemmel kadının göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington- Whiteley'e, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'a, kalçaları Jennifer Lopez'e, bacakları Victoria Beckham'a, gözleri Beyonce'a ve dudakları Angelina Jolie'e benzetildi.