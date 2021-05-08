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    Pot pot isimli köpek, rahatsızlanan sahibini hastane kapısında bekledi (Yaşam haberleri)

    Günün yürekleri ısıtan haberi Fatsa'dan geldi... Sahibi rahatsızlanan köpek Pot pot, hastane kapısında günlerce bekledi. Yağan yağmura bile aldırış etmedi. Pandemi polikliniği önünde sahibinin çıkmasını bekleyen ve hiçbir yere ayrılmayan Golden cinsi köpeği vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

    İnsanlığa örnek Ordu

    Günün yürekleri ısıtan haberi Ordu Fatsa'dan geldi... Sahibi rahatsızlanan köpek Pot pot, hastane kapısında günlerce bekledi. Yağan yağmura bile aldırış etmedi. Pandemi polikliniği önünde sahibinin çıkmasını bekleyen ve hiçbir yere ayrılmayan Golden cinsi köpeği vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

    KANSER 0 ZEHRA 1
    Ankara'da     yaşayan Zehra Doğan Bucak (35), çocuk sahibi olmak istedi. Gerekli kontrolleri yaptırmak için Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt'a gitti. Buradaki tahlillerde, rahim ağzı kanseri olduğu belirlendi. Hastalık erken evrede tespit edildiği için küçük bir operasyonla kanser temizlendi. Anne olacağı günü dört gözle bekleyen Bucak, "Biyopsi sonucum bana travma yaşattı. Sağlığımı ötelememem gerektiğini yaşayarak öğrendim" dedi.

    ELDE VAR HAPİS!
    Kayseri'de mahkeme ilginç bir karara imza attı. Olay geçtiğimiz yıl Melikgazi'de yaşandı. Komşu F.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgada M.A., komşusuna 'Elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diyerek çıkıştı. Bunun üzerine F.B, konuyu yargıya taşıdı. M.A, 5 ay hapis ve 5 bin 230 TL para cezasına çarptırıldı.

        İŞTE MÜKEMMEL KADIN
        İngiltere'nin         en ünlü estetik merkezi Transform Hospital Group hastalarının en çok istedikleri operasyonları dünyaca ünlü isimler üzerinden listeledi. Bunun üzerine 'mükemmel kadın' imajını tek bir karede bir araya getirdi. Söz konusu kadını oluşturmak için ünlü 16 kadının özellikleri birleştirildi. Buna göre mükemmel kadının göğüsleri İngiliz model Rosie Huntington- Whiteley'e, beli ABD'li oyuncu Jennifer Aniston'a, kalçaları Jennifer Lopez'e, bacakları Victoria Beckham'a, gözleri Beyonce'a ve dudakları Angelina Jolie'e benzetildi.

        UGANDA POLİSİYESİ
        İstanbul         Esenyurt İlçesi kendini aştı. 1 milyondan fazla göçmeni bağrına bastı. Son gelen haber ise şaşkınlık yarattı. Buna göre Uganda uyruklu Zam N. (25) ve Nakitende H. (40)'nin evi 28 Nisan'da polis yeleği giymiş 2 kişi tarafından arandı. Bu sırada pasaportları ve bin 500 liraları çalındı. İkilinin şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Suçlu, ikilinin arkadaşı Monica N. çıktı!

        270 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 270 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 13'er lira, 8 bilenler 212'şer lira, 7 bilenler 40'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

            YAŞLIÇAM'A DAVA
            Operacı Emin Güven Yaşlıçam'ın adı tacize karıştı. Hizmetçisi Özlem Savut'a cinsel tacizle suçlandı. Hakkında 12.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur kadın "Beni işten çıkarıp iftira attı" diye ağladı. Dilek Yaman DEMİR.

            BELATONİK AŞK
            Afyon'da Buse Dönmez, 4 yıldır Azad Erol yüzünden kabusu yaşadı. Platonik aşık, "Ya benimsin ya da toprağın" me sajları yolladı. Genç kız yardım çığlığı attı: Artık sokağa çıkmaya korkuyorum. Yalvarıyorum beni bu adamdan koruyun. Ölmek istemiyorum."
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            Mescid-i Aksa'ya akın ettiler!
            Haberler Yaşam Pot pot isimli köpek, rahatsızlanan sahibini hastane kapısında bekledi (Yaşam haberleri)