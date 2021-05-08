Pot pot isimli köpek, rahatsızlanan sahibini hastane kapısında bekledi (Yaşam haberleri)

Günün yürekleri ısıtan haberi Ordu Fatsa'dan geldi... Sahibi rahatsızlanan köpek Pot pot, hastane kapısında günlerce bekledi. Yağan yağmura bile aldırış etmedi. Pandemi polikliniği önünde sahibinin çıkmasını bekleyen ve hiçbir yere ayrılmayan Golden cinsi köpeği vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
KANSER 0 ZEHRA 1
Ankara'da yaşayan Zehra Doğan Bucak (35), çocuk sahibi olmak istedi. Gerekli kontrolleri yaptırmak için Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu Bozkurt'a gitti. Buradaki tahlillerde, rahim ağzı kanseri olduğu belirlendi. Hastalık erken evrede tespit edildiği için küçük bir operasyonla kanser temizlendi. Anne olacağı günü dört gözle bekleyen Bucak, "Biyopsi sonucum bana travma yaşattı. Sağlığımı ötelememem gerektiğini yaşayarak öğrendim" dedi.
ELDE VAR HAPİS!
Kayseri'de mahkeme ilginç bir karara imza attı. Olay geçtiğimiz yıl Melikgazi'de yaşandı. Komşu F.B. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgada M.A., komşusuna 'Elim kaşınıyor, ağzını yüzünü kırarım' diyerek çıkıştı. Bunun üzerine F.B, konuyu yargıya taşıdı. M.A, 5 ay hapis ve 5 bin 230 TL para cezasına çarptırıldı.