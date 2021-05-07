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    • Yaşam
    • 07.05.2021 21:39
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    • 07.05.2021 21:41
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    ’nda park halindeki araca çarpan feci !

    ’ın ilçesinde otomobiliyle park halindeki araca çarpan , çarptığı aracın sahibi ve 5 yakını tarafından darp edilerek ağır yaralandı.

    İHA
    Park halindeki araca çarpan sürücüye feci dayak

    Olay, dün akşam saatlerinde 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünal G. otomobiliyle evine giderken park halinde bulunan bir araca çarptı.

    Olayı gören araç sahibi ve yakınları Ünal G. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

    Araç sahibi ve 5 yakını Ünal G.'yi darp etti. Olayı gören çevre sakinleri hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Kavgada ağır şekilde yaralanan Ünal G., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken öfkeli araç sahibi ve yakınları polis tarafından gözaltına alındı.

    Yaşanan saldırı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt edildi. Ünal G.'nin tedavisi Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

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