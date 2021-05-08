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    • Yaşam
    • 08.05.2021 11:13
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    • 08.05.2021 11:20
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    Görüntüler mide bulandırıcı! 'nde 38 günde 100 ton deniz salyası toplandı

    Denizi'nde özellikle sahil kesimlerinde görülen ve kötü bir görüntünün haricinde rahatsız eden koku da yayan deniz salyasıyla mücadele devam ediyor. Bu sene normalin çok üzerindeki deniz salyaları için 'nde de harekete geçildi. 'nde 38 günde 100 ton deniz salyası toplandı.

    DHA

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmit Körfezi'nde görülen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına neden olan müsilaj ile mücadele çalışması yürütülüyor.

    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağıyla deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit ediliyor.

    Daha sonra belirlenen noktalara yönlendirilen ekipler, deniz süpürgesi ve amfibik araçların desteğiyle bunları topluyor.

        100 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI

        Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye gönderiliyor.

        Ekipler, 38 gündür süren temizlik çalışmalarında toplam 100 ton deniz salyası topladı.

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        Haberler Yaşam Görüntüler mide bulandırıcı! Kocaeli'nde 38 günde 100 ton deniz salyası toplandı