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    • Yaşam
    • 07.05.2021 09:47
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    • 07.05.2021 10:15
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    Türk asıllı lı boksöre polisten tokat gibi cevap: Senin karşında 'nin polisi var

    ’de tam kapanmada arkadaşıyla birlikte sokakta gezerken yakalanan Türk asıllı lı boksör, zorluk çıkardığı polisin; "Senin karşında 'nin polisi var” cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

    İHA
    Gurbetçiye polisten tokat gibi cevap

    Aynı zamanda Avusturya vatandaşı da olan Türk asıllı boksör, ziyaret için birkaç gün önce Denizli'ye geldi. Alkol aldığı arkadaşıyla birlikte tam kapanmada yasak olmasına rağmen sokakta gezintiye çıkan ikili, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde polise yakalandı. Yabancı boksörün aşırı alkollü olan arkadaşı, uzatılan alkolmetreye üflememek için polislere uzun süre direndi.

    "BANA KARIŞAMAZSIN"
    Ayakta zor duran arkadaşına yardım eden Avusturyalı boksörün de, turist olduğunu söyleyerek "Bana karışamazsınız" çıkışı ortamın bir anda gerilmesine neden oldu.

    "GEVEZELİK ETMEYECEKSİN"
    Arkadaşına işlem yapmaya çalışan ekiplere güçlük çıkartan yabancı boksör, polisin "Senin karşında Türkiye Cumhuriyetinin polisi var. 'Karışamazsın' diye konuşmayacaksın, gevezelik etmeyeceksin. Sadece sorulan sorulara cevap vereceksin" cevabı üzerine neye uğradığını şaşırdı.

    MUHABİRLERE DE SALDIRGAN DAVRANDI
    Aldığı tokat gibi cevap üzerine bir süre konuşamayan yabancı sporcu, daha sonra kendisini zorla dışarı çıkardığını iddia ettiği arkadaşıyla tartışmaya başladı. Yaşanan anları görüntüleye muhabirlere karşı da saldırgan tavırlar sergileyen boksör, hakkında işlem yapılmadan bölgeden uzaklaştırıldı.

        2.88 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
        Boksörün ayakta dahi zor duran arkadaşı ise, daha fazla diremeyeceğini anlayınca alkolmetreye üflemek zorunda kaldı. 2.88 promil alkollü çıkan vatandaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
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        Gurbetçiye polisten tokat gibi cevap
        Haberler Yaşam Türk asıllı Avusturyalı boksöre polisten tokat gibi cevap: Senin karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin polisi var