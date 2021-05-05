Pandemi yurdundan kaçmak isterken feci son! 25 metreden yere çakıldı

Muhtar, yurtta 2 gün kaldıktan sonra kaçmak için odalardan topladığı perde ve çarşafları birbirlerine bağladı. Perde ve çarşaflara tutunarak 12'inci kattaki odasının penceresinden aşağı sarkan Muhtar, 6'ıncı kata kadar indi. Muhtar, çarşafların kopması sonucu 6'ncı kattan, yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağı düştü.