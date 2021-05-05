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    • Yaşam
    • 05.05.2021 11:33
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    • 05.05.2021 11:33
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    Başakşehir'de lık şüphelisini ele verdi! 3 hırsızlık olayı güvenlik kameralarında

    Son dakika haberine göre 'de lık yapmak için yle gelen şüpheli, ile eşleştirdiği ndan tespit edilerek yakaladı. Öte yandan şüphelinin gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, AVM önlerine gelen şüpheli, etrafı gözetliyor. Sahiplerinin kapısını kilitlemedikleri araçlardan hırsızlık yapıyor. Bir görüntüde ise kamyonetinden eşya indiren sürücünün dalgınlığından faydalanıp, hırsızlık yapıyor.

    DHA
    Hırsızlık şüphelisi HES kodundan yakalandı

    Başakşehir'de bir şüpheli, alışveriş merkezleri önünde sahiplerinin kapılarını kilitlemediği araçlardan cep telefonu çaldı. Özellikle Kayaşehir bölgesinde bulunan AVM önlerinden hırsızlık yapan şüpheli, 19 Nisan Pazartesi günü, yine bir AVM önüne gelerek beklemeye başladı. Otomobiliyle gelen bir kişi de aracını, kapısını kilitlemeden park etti.Sürücünün uzaklaşmasının ardından şüpheli, oromobildeki cep telefonunu alıp, yoldan geçen dolmuşa binerek, kaçtı.



    İhbar üzerine çalışma başlatan Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin olay yerine belediye otobüsüyle geldiğini tespit etti.

    İndiği durak ile bindiği otobüs de belirlendi.Saptanan zaman aralığında otobüse binen yolcuların İstanbulkart ve HES kodlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbulkart ile eşleştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden kimliğini ortaya çıkardı. M.P. (40) olduğu belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı.



    Gözaltına alınan M.P. sorgulanmak üzere Kayaşehir Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin kendisine polis süsü verdiği yönünde suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından sevk adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



        O ANLAR KAMERADA
        Öte yandan şüphelinin gerçekleştirdiği 3 hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre, AVM önlerine gelen şüpheli, etrafı gözetliyor.

        Sahiplerinin kapısını kilitlemedikleri araçlardan hırsızlık yapıyor. Bir görüntüde ise kamyonetinden eşya indiren sürücünün dalgınlığından faydalanıp, hırsızlık yapıyor.

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        Haberler Yaşam Başakşehir'de hırsızlık şüphelisini HES kodu ele verdi! 3 hırsızlık olayı güvenlik kameralarında