



İhbar üzerine çalışma başlatan Kayaşehir Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Amirliği ekipleri, onlarca kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Polis güvenlik kamera görüntülerinden eşgalini belirlediği şüphelinin olay yerine belediye otobüsüyle geldiğini tespit etti.

İndiği durak ile bindiği otobüs de belirlendi.Saptanan zaman aralığında otobüse binen yolcuların İstanbulkart ve HES kodlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İstanbulkart ile eşleştirdiği Hayat Eve Sığar (HES) kodu üzerinden kimliğini ortaya çıkardı. M.P. (40) olduğu belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla yakalandı.