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    Padişah , İmparatoriçe Eugenie'ye aşık oldu: Onun için yaptırdığı yemeğe, "Hünkarbeğendi" adı kondu

    Osmanlı Padişahı , 1867 yılında ve eşi imparatoriçe Eugenie'nin davetlisi olarak 'e gitti. İddiaya göre o davette Eugenie'ye gönlünü verdi. Yıllar sonra 'da 'nın açılışına gitmek için yola çıkan İmparatoriçe Eugenie, 'a geldi. Abdülaziz tarafından 'nda konuk edildi. Onun için yaptırdığı yemeğe, "Hünkarbeğendi" adı kondu.

    Padişah Abdülaziz, İmparatoriçe Eugenie'ye aşık oldu: Onun için yaptırdığı yemeğe, Hünkarbeğendi adı kondu

    Osmanlı Padişahı , 1867 yılında ve eşi imparatoriçe Eugenie'nin davetlisi olarak 'e gitti. İddiaya göre o davette Eugenie'ye gönlünü verdi. Yıllar sonra 'da 'nın açılışına gitmek için yola çıkan İmparatoriçe Eugenie, 'a geldi. Abdülaziz tarafından 'nda konuk edildi. Eugenie ve o geceyi birlikte geçirdi. Aradan bir 40 yıl daha geçti. İmparatoriçe Eugenie, yeniden İstanbul'a geldi. Onuruna yemek düzenlendi. Osmanlı aşçısı, yeni bir yemek denedi. l sosa közlenmiş patlıcan ekledi. Üstüne eti boca etti. Abdülaziz'in çok beğendiği bu yemeğe, "Hünkarbeğendi" dendi. İmparatoriçe Eugenie'ye servis edildi. Yemeği çok lezzetli bulan Eugenie de tarifini almayı ihmal etmedi.

    TARİFİ
    Etleri suyu çekene kadar kavurun ve karıştırın. ğını ve küçük dilimlere kesilmiş soğanları ekleyin. 3 dakika daha etlerle birlikte kavurun. Sonra sıcak suya, 1 çorba kaşığı sirke, doğranmış domates, kekik ve tuz ekleyerek etler yumuşayana kadar pişirin. Patlıcanları ateşte közleyin. Kabuklarını soyduktan sonra limonlu suda 5 dakika bekletin. Sonra çok ince kıyın. 1.5 çorba kaşığı unu tereyağı ile sararana kadar kavurun. Ardından soğuk sütü ilave edin. Karışım koyulaştığında rendelediğiniz ni yemeğinize ekleyin. Karıştırarak servis tabağına alın. Üzerine etleri ekleyerek servis yapın.

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    Haberler Yaşam Padişah Abdülaziz, İmparatoriçe Eugenie'ye aşık oldu: Onun için yaptırdığı yemeğe, "Hünkarbeğendi" adı kondu