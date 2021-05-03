Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Göksu, olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhtar Mahmut Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Göksu'nun acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

DOLAR YÜKSELİNCE BURNUNU DOLAR İLE SİLDİ