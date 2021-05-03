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    • Yaşam
    • 04.05.2021 00:56
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    • 04.05.2021 01:57
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    ’ın renkli simalarından olan i Eskisaray Mahalle ı . Öte yandan daha önce de Göksu hakkında diye sosyal medyada ilanlar verildiği öğrenildi. Göksu, salgın nedeniyle evlerine kapanan vatandaşların canları sıkılmasın diye konserler düzenlemişti.

    İHA
    Adıyaman'ın fenomen muhtarı vefat etti

    Yaklaşık 4 yıl önce sosyal medyada "Adıyaman merkez Eskisaray Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu'yu kaybettik" şeklinde ilanlar verilmesi üzerine "Ben yaşıyorum" diyerek canlı yayınlar yapan Muhtar Göksu, akşam saatlerinde Mimar Sinan Parkı'nda kalp krizi geçirdi.

    Yerde hareketsiz şekilde yatan Muhtar Göksu'yu fark eden vatandaşlar polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin Muhtar Göksu olduğunu ve nefes almadığını fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Göksu, olay yeri yakınlarında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Muhtar Mahmut Göksu yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhtar Göksu'nun acı haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

    DOLAR YÜKSELİNCE BURNUNU DOLAR İLE SİLDİ

        Yaklaşık 5 yıl önce doların yükselmesine tepki amaçlı toplanarak basın açıklaması yapan muhtarlardan Mahmut Göksu, burnunu dolar ile silmesinden dolayı sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı.

        RAMAZAN DAVULCUSU BİLE OLDU

        Adıyaman'ın renkli simalarından olan ve aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı canlı yayınlarla fenomen haline gelen Muhtar Göksu, yaklaşık 4 yıl önce de mahallesinde davul çalmadığından eline aldığı davul ile mahalle sakinlerini sahura kaldırmıştı.

        EVLERİNE KAPANAN VATANDAŞLARA KONSERLER VERDİ

        Göksu, koronavirüs salgınından dolayı evlerine kapanan vatandaşların evlerinde canlarının sıkılmaması için sosyal medya üzerinden de konserler vermişti.

        59 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muhtar Göksu'nun evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Göksu'nun vefatının ardından milletvekillerinden kanaat önderlerinden ve sosyal medyadan binlerce mesaj yağdı.

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