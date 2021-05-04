Bosna Hersek'ten tedavi için Türkiye'ye gelen doğuştan işitme kaybı olan 3 yaşındaki Bilal Subasic, Trabzon'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Erkan Vuralkan'ın gerçekleştirdiği 'biyonik kulak (koklear implant)' operasyonu ile ilk kez duymaya başladı. Baba Almadin Subasic, oğlunun ilk kez annesinin sesini duyduğunda yaşadığı sevince tanık olmanın tarif edilmez bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Yapılan işlemden çok memnunuz, hekimimize güvenerek geldik. Bilal büyüyünce de kendisini hayata bağlayan hekimi ile görüşmeye devam edecek" dedi.