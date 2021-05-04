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    Bosnalı Bilal 'de duydu (Yaşam haberleri)

    'ten tedavi için 'ye gelen doğuştan işitme kaybı olan 3 yaşındaki Bilal Subasic, 'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Vuralkan'ın gerçekleştirdiği 'biyonik kulak (koklear implant)' operasyonu ile ilk kez duymaya başladı.

    Bosnalı Bilal Türkiye'de duydu

    Bosna Hersek'ten tedavi için Türkiye'ye gelen doğuştan işitme kaybı olan 3 yaşındaki Bilal Subasic, Trabzon'da Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Erkan Vuralkan'ın gerçekleştirdiği 'biyonik kulak (koklear implant)' operasyonu ile ilk kez duymaya başladı. Baba Almadin Subasic, oğlunun ilk kez annesinin sesini duyduğunda yaşadığı sevince tanık olmanın tarif edilmez bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, "Yapılan işlemden çok memnunuz, hekimimize güvenerek geldik. Bilal büyüyünce de kendisini hayata bağlayan hekimi ile görüşmeye devam edecek" dedi.

    ÖLÜME UÇTU
    Kayseri'de 13 katlı binanın 11'inci katından zemine düşen Yusuf Eymen Akyol (4), hayatını kaybetti. Anne Şükran Akyol, market dönüşü korkunç manzara ile karşılaştı. Adana'da da Talha Arslantaş (12), 13. kattaki evlerinin balkonundan düşerek can verdi.

    KORKUTAN YANGIN
    Afyonkarahisar     Çay'da biyokütle enerji santralinin deposunda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekip ile müdahale edildi. Can kaybı yaşanmadı.

        149 MİLYON DEVRETTİ
        6 Bilen çıkmayınca 149 milyon 31 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 147'şer lira, 3 bilenler 115'er lira, 2 bilenler ise 10'ar lira kazandı.

        116 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 116 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 734'er lira, 8 bilenler 272'şer lira, 7 bilenler 48'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        ÇIĞIR AÇAN TASARIM
        Rize İkizdere'deki Karzavan Yaylası, 7 metrelik minaresiyle dikkat çekti. Köy halkı minarenin kış aylarında çığdan zarar görmemesi için ilginç bir yöntem geliştirdi. Makaralı sisteme çelik telle bağlanan minare kar yağınca yere yatırılırken, baharla birlikte eski haline getirildi.

            HASTALARA ÜMİT VERDİ
            İzmir'de             Ödemiş Devlet Hastanesi'nin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde görev yapan Dr. Ümit Yavuz (41), bisikletle gidip hastalara evlerinde hizmet verdi. Üç yılda 50 kilo inceldi.

            İlçede 'Bisikletli doktor' olarak bilindiğini belirterek, "Önceleri araç kullanıyorduk. Ben 120 kiloydum. Diyabet hastalığı gelişince kilo vermek için bisiklet sürmeye başladım. Bu sayede 50 kilo zayıfladım. Günde 8-12 hastaya gidiyorum ve 10 ile 20 km. mesafe kat ediyorum" diye konuştu.

            6 ÜSTÜ MUCİZE
            İstanbul'da Karagöz Ailesi'nin zili çaldı. Küçük Selim annesinin kapıya baktığı sırada sehpaya çıktı. Bir anda 6'ncı kattan yere uçmaya başladı. Otomobilin camına çarptı. Mucize eseri hayatta kaldı.

            AH LEYLA
            Adana'da Leyla Sevler, 3 yıl önce trafik kazasında öldü. Sürücü 4.5 yıl ceza alınca annesi Gülzade gözyaşı döktü: Bu bir cinayettir. En ağır ceza verilsin.
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            Memura-emekliye çifte zam çıktı
            Haberler Yaşam Bosnalı Bilal Türkiye'de duydu (Yaşam haberleri)