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    • Yaşam
    • 04.05.2021 19:32
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    • 04.05.2021 19:32
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    'da kendi kazdığı 2,5 metrelik çukura düşen kişi 2,5 saatte kurtarıldı

    'da korku dolu anlar yaşandı. ilçesinde çukur kazısı sırasında toprağın çökmesi sonucu 2,5 metrelik yarığın içinde düşerek sıkışan 37 yaşındaki dağ, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Belinde zedelenme olduğu belirlenen Baldağ'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

    Kendi kazdığı çukura düştü

    Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Yüksel Apartmanı'nın bahçesindeki su kaçağını bulmak isteyen dağ (37), bahçede kazı yaptığı sırada, toprak çöktü. Baldağ, çökme neticesi oluşan yaklaşık 2,5 metrelik yarığın içerisine düştü.



    Sıkışıp kalan Baldağ'ı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralanan Baldağ'ı zarar görmeden kurtarmak için çukurun etrafında titizlikle çalıştı. Baldağ, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.



    Salih Baldağ, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Belinde zedelenme olduğu belirlenen Baldağ'ın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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