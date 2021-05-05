Pandemi yasaklarının esnetileceği sıcak yaz aylarına iddialı bir giriş yapmak isteyen kadınlar, işe her zaman olduğu gibi yine saçlarından başlayacak. Kuaför Ahmet Köse'ye göre kadınlar bu yaz saçlarıyla ışıl ışıl parlayacak: "Uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, yaz aylarına yeniledikleri saçlarıyla iddialı bir başlangıç yapacak."
SARI, KAHVE VE BAKIR TONLARI
2021 yazının saç rengi trendlerini anlatan Ahmet Köse, en dikkat çekici renk olan sarıya ilginin yeniden arttığını söyledi. "Bu yaz saçlarda sarının her tonunu göreceğiz" diyen Köse, kahve ve bakır tonlarının da bu yaz revaçta olacağını belirtti: "Kahverengi saçlar, asaleti ve zarafetiyle kadınların her daim favorisi. Bakır da 2021'in dikkat çekici renklerinden. Genellikle bakır tonlarının açık tenlilere yakıştığı düşünülüyor ama aslında doğru bir uygulamayla her tende çok şık durabiliyor."
- Yaşam
- 05.05.2021 09:28
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- Son Güncelleme:
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- 05.05.2021 09:28
2021 yazının saç trendlerini kuaför Ahmet Köse anlattı: 2021 yazında saçlar çok havalı
Tam kapanma bitecek, pandemi kısıtlamaları esnetilecek, kadınlar yeniden kuaför salonlarının yolunu tutacak. Kuaför Ahmet Köse'ye göre bu yaz saçlar 'çok havalı' olacak: "Uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, yaz aylarına iddialı bir başlangıç yapacak."
Pandemi yasaklarının esnetileceği sıcak yaz aylarına iddialı bir giriş yapmak isteyen kadınlar, işe her zaman olduğu gibi yine saçlarından başlayacak. Kuaför Ahmet Köse'ye göre kadınlar bu yaz saçlarıyla ışıl ışıl parlayacak: "Uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, yaz aylarına yeniledikleri saçlarıyla iddialı bir başlangıç yapacak."