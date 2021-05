2021 yazının saç trendlerini kuaför Ahmet Köse anlattı: 2021 yazında saçlar çok havalı

Pandemi yasaklarının esnetileceği sıcak yaz aylarına iddialı bir giriş yapmak isteyen kadınlar, işe her zaman olduğu gibi yine saçlarından başlayacak. Kuaför Ahmet Köse'ye göre kadınlar bu yaz saçlarıyla ışıl ışıl parlayacak: "Uzun süredir evlerinde kapalı kalan kadınlar, yaz aylarına yeniledikleri saçlarıyla iddialı bir başlangıç yapacak."



SARI, KAHVE VE BAKIR TONLARI

2021 yazının saç rengi trendlerini anlatan Ahmet Köse, en dikkat çekici renk olan sarıya ilginin yeniden arttığını söyledi. "Bu yaz saçlarda sarının her tonunu göreceğiz" diyen Köse, kahve ve bakır tonlarının da bu yaz revaçta olacağını belirtti: "Kahverengi saçlar, asaleti ve zarafetiyle kadınların her daim favorisi. Bakır da 2021'in dikkat çekici renklerinden. Genellikle bakır tonlarının açık tenlilere yakıştığı düşünülüyor ama aslında doğru bir uygulamayla her tende çok şık durabiliyor."