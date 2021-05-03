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    • Yaşam
    • 03.05.2021 08:33
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    • 03.05.2021 08:33
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    İstanbul'da yangın paniği! Güçlükle söndürüldü

    İstanbul Arnavutköy'de bulunan izolasyon malzemeleri üreten bir fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sabaha karşı söndürüldü.

    İstanbul'da yangın paniği! Güçlükle söndürüldü

    Arnavutköy ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

    Boğazköy İstiklal Mahallesi Erciyes Sokak'taki izolasyon malzemeleri üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

    Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, fabrikada bir süre soğutma çalışması yaptı.

    Fabrikada cumartesi gününden beri çalışma yapılmadığı, yangın sırasında da içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

    Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da yangın paniği! Güçlükle söndürüldü