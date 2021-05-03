KIZI 'MASRAF ÇIKARTMAYIN' DEDİ

Cenazeyi Türkiye'ye getirenlerden Hüseyin Çakır ise "Ailesi kendisiyle ilgilenmiyordu. Devlet ve ailesinin hiçbir şekilde masrafı olmamak şartıyla cenazeyi almak istedik. Ailesi ve sosyal güvenlik kurumunun onayını bekledik. En son kızıyla telefonda görüştüm. Annesi için bizden 'Noterden masraf çıkartmayacağımıza' dair belge istedi. 'Biz zaten masrafları karşılayacağız' dedik. Onu hiç bir zaman unutamayız" dedi.