Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Renate isimli kadın, 40 yıl önce Türk komşularındann etkilenerek Müslüman olup Emine Baltacı ismini aldı. "Ölünce beni Türkiye'de toprağa verin" vasiyetinde bulunan Baltacı, geçtiğimiz günlerde ülkesindeki bir huzur evinde 83 yaşında hayata veda etti. Baltacı'nın öldüğünü öğrenen Türk komşuları vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti.
Baltacı'nın kızından izin alan Çakır ailesi, Alman yetkililerle görüşerek cenazeyi Türkiye'ye getirdi. Çakır ailesi tarafından Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Gültepe Mahallesine getirilen Baltacı, sala okutulduktan sonra, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazının ardından, memleketinden 3 bin 500 kilometre uzakta toprağa verildi. Cenazeyi getiren aileden Ergin Çakır şöyle konuştu:
Kendisi için en doğru dinin İslamiyet olduğunu anladı. Camiye gidip Kuran-ı Kerim öğrendi. İslamiyet'i yakınlarına da anlatmaya çalıştı ama bazı kişilerden tepki de görmüştü. Daha önce Türkiye'ye köyümüze gelmişti. Buradaki insanların yakınlığını görünce farklı şeyler hissettiğini söylemişti.