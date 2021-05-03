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    • Yaşam
    • 03.05.2021 19:24
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    • 03.05.2021 19:32
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    Büyük Türk İslam önderi , son otağını kurduğu Hünkar Çayırı'nda anıldı

    için vefatının 540. yılında son otağını kurduğu 'nin ilçesindeki tarihi Hünkar Çayırı'nda anma programı düzenlendi. Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapatmasının, milletimizin nerelere ulaşabileceğinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

    AA
    Fatih Sultan Mehmet, son otağında anıldı

    Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.

    Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hünkar Çayırı'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olduğunu belirterek, "540 yıl önce burada rahmeti rahmana kavuşan, cihan imparatoru, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında önemli rolü olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, şükranla anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

    Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi.

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik de Fatih Sultan Mehmet'in bilim, sanat ve adalette açtığı çağ ile zekası, becerileri ve Osmanlı İmparatorluğu'nun savunma sanayisinin gelişimindeki rolü üzerine konuşma yaptı.

        Anma programı, Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın dualar okumasıyla sona erdi.

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