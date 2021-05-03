Gebze Belediyesince, Fatih Sultan Mehmet'in anısına 4. Mehmet döneminde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 1659 yılında yaptırılan Hünkar Çeşmesi önünde düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında az sayıda katılımcı yer aldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Hünkar Çayırı'nın, Fatih Sultan Mehmet'in, 27 Nisan 1481'de çıktığı sefer sırasında ordusuyla mola verdiği ve son otağını kurdurduğu alan olduğunu belirterek, "540 yıl önce burada rahmeti rahmana kavuşan, cihan imparatoru, Osmanlı'nın Balkanlara açılmasında önemli rolü olan Fatih Sultan Mehmet'i rahmetle, şükranla anıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi.