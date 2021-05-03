Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise Fatih'in bir çağı açıp, bir çağı kapadığını vurgulayarak, "Aynı zamanda bu milletin neler yapabileceğinin bir örneğini de gelecek nesillere aktardı. Bugün burada kendisini anıyor olmaktan mutluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kapsamlı anma programlarını icra ederiz." dedi.