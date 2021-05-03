Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.05.2021 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.05.2021 21:42
    ABONE OL

    'da evin önünde bağlı köpeğe bıçak ve la saldıran 2 kişi yakalandı!

    'nın ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir evin önünde bağlı köpeğe önce bıçakla saldırmak isteyip, ardından tabancayla ateş edildi. Köpeği yaralayan 2 saldırgan yakalandı.

    DHA
    Köpeğe bıçak ve silahla saldırı!

    'nın ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde oturan Teslime ve Yusuf Sarı çifti, 28 Nisan saat 21.00 sıralarında, güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarken, yoldan geçen araçla evin önünde durulduğunu fark etti.

    KÖPEĞE BIÇAK VE SİLAHLA SALDIRI
    Araçtan inen 2 kişinin ellerinde bıçakla evin önünde bağlı Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a doğru yaklaştığını gören Teslime Sarı, hemen dışarı çıkıp, yanına gitti. Sarı'nın ne yaptıklarını sorduğu ve tepki gösterdiği 2 kişi, küfrederek, hızla olay yerinden kaçtı.

    Teslime Sarı da olayın ardından eve çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra evin önünden 3 el sesi geldiğini duyan çift, dışarı çıktıklarında, köpeğin kanlar içinde yattığını gördü. Karnından yaralanan , ihbar üzerine gelen Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Kamera görüntülerini izleyen çift, daha önce bıçakla gelen saldırganların bu kez tabancayla köpeğe ateş edip, kaçtığını gördü. Durumu polise bildiren Yusuf ve Teslime Sarı, şikayette bulundu. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

    SALDIRGANLAR YAKALANDI
    Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Y.K. (25) ve K.B. (22) olduğu belirlenen şüphelileri olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile evlerinde gözaltına aldı.

    "ALKOLLÜYDÜK.."
    Y.K. ve K.B.'nin poliste verdiği ifadede olay günü alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemleri devam eden şüphelilerle ilgili polis ayrıca olayın gerçekleştiği saatte sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle kısıtlamaya uymadıkları için de idari para cezası uyguladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fenerbahçe - BB Erzurumspor | CANLI
    Haberler Yaşam Antalya'da evin önünde bağlı köpeğe bıçak ve silahla saldıran 2 kişi yakalandı!