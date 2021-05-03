Antalya'nın Serik ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde oturan Teslime ve Yusuf Sarı çifti, 28 Nisan saat 21.00 sıralarında, güvenlik kamerasının kayıtlarına bakarken, yoldan geçen araçla evin önünde durulduğunu fark etti.

KÖPEĞE BIÇAK VE SİLAHLA SALDIRI

Araçtan inen 2 kişinin ellerinde bıçakla evin önünde bağlı Kangal kırması çoban köpeği 'Cesur'a doğru yaklaştığını gören Teslime Sarı, hemen dışarı çıkıp, yanına gitti. Sarı'nın ne yaptıklarını sorduğu ve tepki gösterdiği 2 kişi, küfrederek, hızla olay yerinden kaçtı.

Teslime Sarı da olayın ardından eve çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra evin önünden 3 el silah sesi geldiğini duyan çift, dışarı çıktıklarında, köpeğin kanlar içinde yattığını gördü. Karnından yaralanan köpek, ihbar üzerine gelen Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Kamera görüntülerini izleyen çift, daha önce bıçakla gelen saldırganların bu kez tabancayla köpeğe ateş edip, kaçtığını gördü. Durumu polise bildiren Yusuf ve Teslime Sarı, şikayette bulundu. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, Y.K. (25) ve K.B. (22) olduğu belirlenen şüphelileri olayda kullandıkları suç aleti tabanca ile evlerinde gözaltına aldı.

"ALKOLLÜYDÜK.."

Y.K. ve K.B.'nin poliste verdiği ifadede olay günü alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi. İşlemleri devam eden şüphelilerle ilgili polis ayrıca olayın gerçekleştiği saatte sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle kısıtlamaya uymadıkları için de idari para cezası uyguladı.