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    • 04.05.2021 00:08
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    'nde feci kaza: 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

    'nın ilçesinde çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada, alev alan kamyonetteki 2 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Cenazeler, otopsi işlemi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Feci kaza! 2 kişi yanarak hayatını kaybetti

    Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Büyükköy Mahallesi Naldöken karayolunda, Ramazan İ'nin (22) kullandığı 07 RG 500 plakalı çekici ile karşı yönden gelen Sabri Kavuk (29) yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet çarpıştı.



    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

    Çarpışmanın etkisiyle alev alan kamyonetin sürücüsü Sabri Kavuk ile yanındaki İsa İşlek (32) olay yerinde yanarak can verdi.



    Çekicide bulunan ve ağır yaralanan H.S. (18) ise sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ekipler, yanarak hayatını kaybeden Kavuk ile İşlek'in cenazelerini yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarabildi.



        Cenazeler, otopsi işlemi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Çekici sürücüsü Ramazan İ'nin ise gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.
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        Feci kaza! 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
        Haberler Yaşam Antalya Korkuteli'nde feci kaza: 2 kişi yanarak hayatını kaybetti