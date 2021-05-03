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    • Yaşam
    • 03.05.2021 23:14
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    • 03.05.2021 23:17
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    'da lar birbirine girdi! 1 ölü, 1 yaralı

    'da lar arasında kavga çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın ardından bıçaklar çekildi. Olayda 1 kişi ölürken 1 kişi yaralandı.

    AA
    Bacanakların kavgası kanlı bitti

    'da lar arasında çıkan bıçaklı kavga ölümle sonuçlandı.

    Alınan bilgiye göre, İsmail A, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan bacanağı Muhammet Sait T'nin evindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

    1 ÖLÜ 1 YARALI
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. ve bacanağı Muhammet Sait T, bıçakla yaralandı.

    Kavga seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan İsmail A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Muhammet Sait T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    İsmail A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Adana'da bacanaklar birbirine girdi! 1 ölü, 1 yaralı