'HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR'

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) kurucusu ve eski milletvekili Ufuk Uras, yeğeni Arda Erdabak'ın sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Şu an uyutuluyor, beyinde kanama durduruldu ama ödem var. Burun kırılmış, dudak parçalanmış. Bu nasıl bir canilik böyle?"