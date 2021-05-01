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    • Yaşam
    • 01.05.2021 10:19
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    • 01.05.2021 10:19
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    İsanbul'da operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    'da polis ekipleri tarafından 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonunda toplam 15 kişi gözaltına alındı. Fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarılırken, çetenin kısıtlama günlerinde düzenledikleri sahte izin belgeleriyle kadınları dışarı çıkardığı belirlendi.

    İsanbul'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

    'da 10 ayrı ilçede düzenlenen operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarıldı. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde sahte izin belgeleriyle kadınları dışarı çıkardığı belirlendi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi Düzenlenen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarıldı. Operasyonda 33 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, zorla çalıştırılan kadınların bilgilerinin ve para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri bulundu. Ekipler fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 69 bin 200 liraya el koydu. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde kadınları sahte izin belgeleri ile dışarı çıkardıkları belirlendi.

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    Haberler Yaşam İsanbul'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı var