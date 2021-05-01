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    • Yaşam
    • 02.05.2021 06:04
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    • 02.05.2021 06:06
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    'da tekne battı! 1 kişi kayıp

    Dün akşam saatlerinde 'da içerisinde iki kişi bulunan 6 metrelik tekne battı. Teknede bulunanlardan birine Karaburun açıklarında ulaşıldı. Şahsın tedavisi sürerken, diğer kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

    Çatalca'da tekne battı! 1 kişi kayıp

    Akşam saatlerinde 'da içinde iki kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne pervane ve şaftının kırılmasından dolayı battı. Batan teknedeki kişilerden biri olan Yakup Hut isimli şahsa Karaburun açıklarında ulaşıldı. İki saat boyunca yüzen şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

    Olay akşam saatlerinde Çatalca Ormanlı Plajı açıklarında meydana geldi.. Edinilen bilgiye göre Yalıköy'den Sarıyer istikametine giden teknenin pervanesi ve şaftı kırıldı. Kırılmanın etkisiyle su almaya başlayan tekne batmaya başladı. Teknenin battığını görenler durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

    TEKNEDEKİ İKİ KİŞİDEN BİRİ KAYIP
    Batmadan dolayı teknede bulunan bir kişi kayboldu. Teknede bulunan Yakup Hut isimli şahsa da Arnavutköy Karaburun açıklarında ulaşıldı. Yakup Hut'un 2 saat yüzdükten sonra karaya çıktığı öğrenildi. Yakup Hut önce Arnavutköy Devlet Hastanesine oradan da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yakup Hut'un kardiyoloji servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken diğer şahsı arama çalışmaları ise devam ediyor.

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