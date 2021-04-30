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    İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok su deposunun içine düşerek can verdi (Yaşam haberleri)

    İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok (6), arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki parka oynamaya gitti. Parktaki hamamın su deposuna merdivenle tırmandı. Dengesini kaybedip su deposunun içine düşerek can verdi. Güvenlik kapağı bulunmayan deponun sadece tahta parçasıyla kapatıldığı belirlendi. Ailesi, isyan etti. Polis, soruşturma başlattı.

    İhmal deposu

    İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok (6), arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki parka oynamaya gitti. Parktaki hamamın su deposuna merdivenle tırmandı. Dengesini kaybedip su deposunun içine düşerek can verdi. Güvenlik kapağı bulunmayan deponun sadece tahta parçasıyla kapatıldığı belirlendi. Ailesi, isyan etti. Polis, soruşturma başlattı.



    6.7 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 6 milyon 770 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 953'er lira, 4 bilenler 556'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

    TACİZCİ DAMATA 10 YIL İSTENDİ
    İstanbul Büyükçekmece'de Gökhan N. (42) hakkında evinde yatıya kalan kayınvalidesi T.G.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis talebiyle savcılık iddianamesi hazırlandı. N., eşinin boşanmak için kendisine annesi ve teyzesiyle işbirliği yaparak komplo kurduğunu ileri sürdü.

        YEMENLİLERE CANSUYU
        Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2021 Ramazan organizasyonu kapsamında yardım faaliyetlerine devam ediyor. 20 milyon mazlumun açlıkla karşı karşıya olduğu Yemen'de yardıma koşan dernek, 400 Yemenli muhtaca kumanya dağıttı. 100 kişiye iftar sofraları kurdu.



        10 METRELİK ÖZÜR
        Samsun'da         Suat Dağ, kendisi gibi esnaf olan eşi Menekşe ile tartıştı. Gururu kırılan kadın ayrı yaşamaya başladı. Dağ, 2 aydır kendisiyle konuşmayan eşinden sokağa astığı 10 metrelik pankartla özür diledi. Kocasını affeden 1 çocuk annesi, evine döndü.

        CEMİL ÖKSÜZ KALDI
        Antalya Finike'de Zeynep Apçin, oğlu Cemil'le doğum günü alışverişine çıktı. Kavşakta aracıyla kamyonun altında kaldı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

        GÖZÜNÜ AÇTILAR!
        Antalya'da Yücel-Fatma A. çifti, 75 yaşındaki O.Y'yi hedef aldı. "Kalp gözünü açacağız" diyerek 800 bin TL'sini çaldı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok su deposunun içine düşerek can verdi (Yaşam haberleri)