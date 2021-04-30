İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok su deposunun içine düşerek can verdi (Yaşam haberleri)

İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok (6), arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınındaki parka oynamaya gitti. Parktaki hamamın su deposuna merdivenle tırmandı. Dengesini kaybedip su deposunun içine düşerek can verdi. Güvenlik kapağı bulunmayan deponun sadece tahta parçasıyla kapatıldığı belirlendi. Ailesi, isyan etti. Polis, soruşturma başlattı.
6.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 6 milyon 770 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 953'er lira, 4 bilenler 556'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
TACİZCİ DAMATA 10 YIL İSTENDİ
İstanbul Büyükçekmece'de Gökhan N. (42) hakkında evinde yatıya kalan kayınvalidesi T.G.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis talebiyle savcılık iddianamesi hazırlandı. N., eşinin boşanmak için kendisine annesi ve teyzesiyle işbirliği yaparak komplo kurduğunu ileri sürdü.