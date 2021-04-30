İstanbul Büyükçekmece'de Poyraz Tok su deposunun içine düşerek can verdi (Yaşam haberleri)





6.7 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 6 milyon 770 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 953'er lira, 4 bilenler 556'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.