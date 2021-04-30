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    2 yaşındaki , oyun oynadığı sırada kayıplara karıştı:  22 saat sonra bulundu

    2 yaşındaki , oyun oynadığı sırada kayıplara karıştı. 22 saat sonra kaybolduğu yerin 10 km yakınında bulundu. Ailesine kavuştu. Yıldırım'ın kaybolması akıllara, 'ta aranan çocukları getirdi. (7) 6 yıl, 'tan (3.5) ise 3 yıldır haber alınamıyor.

    Yıldırım mutluluk

    Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda Süleyman Yıldırım (2), önceki akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Yıldırım çifti, Süleyman'ı bulamadı. Durum, jandarma ekiplerine bildirildi.

    Bölgeye sevk edilen , jandarma ve ekipleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Süleyman, kaybolduğu yayla evine 10 km uzaklıktaki bir tarlada yaşlı çift tarafından bulundu. Yıldırım çifti, büyük sevinç yaşadı.

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    Haberler Yaşam 2 yaşındaki Süleyman Asaf Yıldırım, oyun oynadığı sırada kayıplara karıştı:  22 saat sonra bulundu