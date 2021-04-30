Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda Süleyman Yıldırım (2), önceki akşam anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Yıldırım çifti, Süleyman'ı bulamadı. Durum, jandarma ekiplerine bildirildi.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri, arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama-kurtarma çalışması başlattı. Süleyman, kaybolduğu yayla evine 10 km uzaklıktaki bir tarlada yaşlı çift tarafından bulundu. Yıldırım çifti, büyük sevinç yaşadı.