Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayan iki kişiye yurt dışına çıkış yasağı

    İki kişi, Tiktok’ta Türk pasaportunu aşağılayan video yayınladı. Gözaltına alınan şüphelilere yurt dışına çıkış yasağı uygulandı. Skandal videoda yer alanlardan biri "Vatanını seven insanlarız" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    'Pes'aport!
    Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta K.Y.Ö. ve N.Y, 'T.C. Pasaportunun en işe yaradığı yerler' isimli video çekti. Pasaportu fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanan şüphelilere büyük tepki yağdı. Gözaltına alınan iki kişi. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından 'daki 'na getirildi. Şüpheliler, "Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız, özür diliyoruz. Kesinlikle pasaportu veya 'na yönelik hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız" dedi. Gençler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



    Türk değerleriyle dalga geçilen video, büyük tepki çekti.

    N.Y, "Vatanını seven insanlarız" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    13.2 milyona zamlı ikramiye
    Haberler Yaşam TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayan iki kişiye yurt dışına çıkış yasağı