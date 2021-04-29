TikTok'ta Türk pasaportunu aşağılayan iki kişiye yurt dışına çıkış yasağı

Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta K.Y.Ö. ve N.Y, 'T.C. Pasaportunun en işe yaradığı yerler' isimli video çekti. Pasaportu fırın eldiveni, kitap ayracı, bardak altlığı olarak kullanan şüphelilere büyük tepki yağdı. Gözaltına alınan iki kişi. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, "Yanlış anlaşıldığımız için çok pişmanız, özür diliyoruz. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportu veya Türk Bayrağı'na yönelik hakaret kastımız yoktur. Vatanını ve milletini seven insanlarız" dedi. Gençler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türk değerleriyle dalga geçilen video, büyük tepki çekti.
N.Y, "Vatanını seven insanlarız" diyerek kendini savunmaya çalıştı.
Türk değerleriyle dalga geçilen video, büyük tepki çekti.
N.Y, "Vatanını seven insanlarız" diyerek kendini savunmaya çalıştı.