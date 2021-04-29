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    • Yaşam
    • 29.04.2021 09:50
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    • 29.04.2021 09:50
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    nin içinden vida çıktı! Vatandaş neye uğradığını şaşırdı

    'de alan bir vatandaş, iftar saatinde yemeğini yerken şoka girdi. Pidenin içinde 3 santimlik bir vida olduğunu gören vatandaş, neye uğradığını şaşırırken; fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını belirterek şikayette bulundu.

    Pidenin içinden çıktı! Vatandaş şoka girdi

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fırından Ramazan pidesi alan Mehmet Şençakır, iftar vaktinde aldığı pidenin içerisinden 3 santimlik vida çıkınca neye uğradığını şaşırdı.



    Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Şençakır (61) adlı bir vatandaş, iftar için bir fırından Ramazan pidesi satın aldı. Şençakır, daha sonrada evinde ailesiyle iftar saatini bekledi.

    Ezanın okunmasıyla orucunu açan Şençakır, bu sırada aldığı pideden yemeye başladı. 61 yaşındaki adam bir müddet sonra ise pidenin içerisinde 3 santimlik bir vida olduğunu fark etti. Şençakır, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.



        Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti. Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu: "Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

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