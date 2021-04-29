



Ertesi gün pideyi aldığı fırına uyarı yapmak için giden Mehmet Şençakır, fırın sahiplerinin kendisini umursamadığını iddia etti. Pideyi yemesi halinde sorun oluşabileceğini ifade eden Şençakır, şöyle konuştu: "Allah korusun eğer o pideyi yemiş olsaydık daha büyük sorunlar oluşabilirdi. Fırının denetlenmesi için yetkili mercilere şikayette bulundum."

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