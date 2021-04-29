Tam kapanma öncesinde Türkiye genelindeki bazı geçiş noktalarında çeşitli trafik yoğunlukları yaşanmaya başlandı. Bolu Tüneli'ndeki son durumu merak edenler bu bağlamda "Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı?" sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 29 Nisan Perşembe Bolu Tüneli ve Türkiye geneli yol trafik durumu nasıl? İşte detaylar...

BOLU TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Bolu Tüneli'nde trafik nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tünelde trafik yoğunluk ise kırmızı olarak görülüyor.

İşte yol durumu bilgisi;

ANADOLU OTOYOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta oluşan araç kuyruğu drone ile görüntülendi. Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.