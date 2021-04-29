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    • Yaşam
    • 29.04.2021 10:15
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    • 29.04.2021 10:20
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    , kapalı mı? 29 Nisan Perşembe Bolu Tüneli ve Türkiye geneli yol trafik durumu!

    Bolu Tüneli'nden geçecek olan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren hakkında bilgi edinmek istiyor. Türkiye geneli yol durumunda bazı geçiş noktalarında yoğunluk yaşandığı bilgisi geliyor. Peki, , kapalı mı? İşte 29 Nisan Perşembe Bolu Tüneli ve Türkiye geneli yol trafik durumu...

    Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı?

    Tam kapanma öncesinde Türkiye genelindeki bazı geçiş noktalarında çeşitli trafik yoğunlukları yaşanmaya başlandı. Bolu Tüneli'ndeki son durumu merak edenler bu bağlamda "Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı?" sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 29 Nisan Perşembe Bolu Tüneli ve Türkiye geneli yol trafik durumu nasıl? İşte detaylar...

    BOLU TÜNELİ AÇIK MI, KAPALI MI?

    Bolu Tüneli'nde trafik nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Tünelde trafik yoğunluk ise kırmızı olarak görülüyor.

    İşte yol durumu bilgisi;

    ANADOLU OTOYOLU'NDA "TAM KAPANMA" ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

    Ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta oluşan araç kuyruğu drone ile görüntülendi. Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

    Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

    Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi. Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        BOLU DAĞI TÜNELİ HAKKINDA

        Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı'nda bulunan karayolu tünelidir. Bolu Dağı Geçişi, Gümüşova-Gerede otoyolunun 30. kilometresindeki Kaynaşlı'dan başlayarak Doğu yönünde Asarsuyu Vadisi boyunca ilerleyip Bolu Dağı'nı bir tünelde geçer ve Yumrukaya mevkiinde sona erer.

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu'nun bir parçasını oluşturur.
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        Haberler Yaşam Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? 29 Nisan Perşembe Bolu Tüneli ve Türkiye geneli yol trafik durumu!