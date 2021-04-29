Fırsatçılar harekete geçti! Villaların 20 günlük kirası 15-20 bin liraya kadar çıktı...

Türkiye, COVİD-19 ile mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştırdı. 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bugün 19.00'da başlayacak kısıtlama öncesinde kısıtlama göçü başladı! 17 günü memleketinde ve yazlığında geçirmek isteyenler yola çıktı.
Kiralık villa ve tatil köyü ilanlarında bile 'kısıtlama' ayarı vardı... Tatilcilerin akın ettiği Muğla'da kiralar patladı! Bir internet sitesine verilen ilanda, Fethiye'de 20 gün konaklanacak 4+1 villanın kirası 15 bin liraya ulaştı.
İstanbul'un yanı başındaki Sapanca'da da fiyatlar tavan yaptı. Bölgede, 20 gün konaklamalı 6+1 villaların kiraları 25 bin liraya çıktı!
Kiralık villa ve tatil köyü ilanlarında bile 'kısıtlama' ayarı vardı... Tatilcilerin akın ettiği Muğla'da kiralar patladı! Bir internet sitesine verilen ilanda, Fethiye'de 20 gün konaklanacak 4+1 villanın kirası 15 bin liraya ulaştı.
İstanbul'un yanı başındaki Sapanca'da da fiyatlar tavan yaptı. Bölgede, 20 gün konaklamalı 6+1 villaların kiraları 25 bin liraya çıktı!