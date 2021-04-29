Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fırsatçılar harekete geçti! Villaların 20 günlük kirası 15-20 bin liraya kadar çıktı...

    Vatandaşı kısıtlama telaşı sardı! Bu durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar ise boş durmadı. ’de 20 gün konaklamalı villaların kirası 15-20 bin liraya kadar çıktı.

    Villa fırsatçı
    , COVİD-19 ile mücadele kapsamında tedbirleri sıklaştırdı. 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bugün 19.00'da başlayacak kısıtlama öncesinde kısıtlama göçü başladı! 17 günü memleketinde ve yazlığında geçirmek isteyenler yola çıktı.



    Kiralık villa ve tatil köyü ilanlarında bile 'kısıtlama' ayarı vardı... Tatilcilerin akın ettiği 'da kiralar patladı! Bir internet sitesine verilen ilanda, 'de 20 gün konaklanacak 4+1 villanın kirası 15 bin liraya ulaştı.



    'un yanı başındaki 'da da fiyatlar tavan yaptı. Bölgede, 20 gün konaklamalı 6+1 villaların kiraları 25 bin liraya çıktı!
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN






    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    13.2 milyona zamlı ikramiye
    Haberler Yaşam Fırsatçılar harekete geçti! Villaların 20 günlük kirası 15-20 bin liraya kadar çıktı...