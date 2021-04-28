Sulama kanalı yanında oynayan 4 kız çocuğu, akıntıya kapıldı. Üçü hayatını kaybetti,

Şanlıurfa Siverek'ten 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle Osmaniye'ye gelen Saadet Karataş (10), Şükran Karataş (9) ile Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9), önceki gün DSİ sulama kanalı kenarında oynamaya başladı. Saadet Karataş, ayağının kayması sonucu suya düştü. Onun suda çırpındığını gören diğer 3 kız çocuğu da peş peşe suya atladı.

Hepsi akıntıya kapıldı. Ekipler saadet ve Şükran Karataş'ı kurtardı. Ancak Saadet Karataş, hastanede hayatını kaybetti. Remziye ve Narin Büyükçay'ın cesedine ise dün ulaşıldı. Üç kız çocuğunun cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şükran Karataş'ın tedavisi sürüyor.