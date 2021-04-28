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    Sulama kanalı yanında oynayan 4 kız çocuğu, akıntıya kapıldı. Üçü hayatını kaybetti,

    'ten 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle 'ye gelen (10), (9) ile (15) ve (9), önceki gün sulama kanalı kenarında oynamaya başladı. Saadet Karataş, ayağının kayması sonucu suya düştü. Onun suda çırpındığını gören diğer 3 kız çocuğu da peş peşe suya atladı. Hepsi akıntıya kapıldı.

    Sudan ölüm!

    Şanlıurfa 'ten 15 gün önce tarım işçisi aileleriyle 'ye gelen (10), (9) ile (15) ve (9), önceki gün sulama kanalı kenarında oynamaya başladı. Saadet Karataş, ayağının kayması sonucu suya düştü. Onun suda çırpındığını gören diğer 3 kız çocuğu da peş peşe suya atladı.

    Hepsi akıntıya kapıldı. Ekipler saadet ve Şükran Karataş'ı kurtardı. Ancak Saadet Karataş, hastanede hayatını kaybetti. ve Narin Büyükçay'ın cesedine ise dün ulaşıldı. Üç kız çocuğunun cenazesi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Şükran Karataş'ın tedavisi sürüyor.

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    Haberler Yaşam Sulama kanalı yanında oynayan 4 kız çocuğu, akıntıya kapıldı. Üçü hayatını kaybetti,