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    • Yaşam
    • 27.04.2021 23:57
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    • 28.04.2021 00:15
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    'ta kendisini asan adamı gören telefona sarıldı!

    'ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda çamaşır ipiyle . Mahalleli ise intihar etmiş adamın korkunç görüntüsünü telefonla çekmeye çalıştı.

    İHA
    Kendisini asan adamı gören telefona sarıldı!

    Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı. Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yerine gelen Savcısı'nın incelemesinin ardından 'ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı.

    Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının ni gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti.

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