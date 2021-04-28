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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 28 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Seda ile Mehmet Ebret'in çocukları Asaf Ebret


    Kader ile Mehmet Ceyhan çiftinin kızları Fatıma Naz ve Meryem Betül Ceyhan


    Hatice ile Ufuk Adanur'un çocukları Semih ve Selim Adanur


    Hatice ile Ufuk Satıcı'nın biricik çocukları Ali Asaf Satıcı

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Nisan 2021