Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 28 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Seda ile Mehmet Ebret'in çocukları Asaf Ebret





Kader ile Mehmet Ceyhan çiftinin kızları Fatıma Naz ve Meryem Betül Ceyhan





Hatice ile Ufuk Adanur'un çocukları Semih ve Selim Adanur





Hatice ile Ufuk Satıcı'nın biricik çocukları Ali Asaf Satıcı

