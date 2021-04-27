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    • Yaşam
    • 27.04.2021 19:34
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    • 27.04.2021 20:09
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    Ramazan ayında yakalanan Ramazan T.'nin üzerinden 2 bin 200 lira, iç çamaşırından ise 100 euro çıktı

    'de Ramazan ayında dilenirken yakalanan Ramazan T.'nin (48) üzerinden 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 euro çıktı. Zabıta ekipleri Ramazan'a ceza keserken 2200 TL ve 100 euroya el koydu.

    DHA
    Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı

    Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında duygu sömürüsü yapan lere yönelik çalışma yaptı. 'nda yapılan denetimde, Ramazan T. dilenirken yakalandı.

    Belediyeye götürülen Ramazan T.'nin üst aramasında 2 bin 200 lira, iç çamaşırında ise 100 Euro bulundu. Paraya el konulurken, Ramazan T.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

    "GÜNDE BİN LİRA TOPLUYOR"

    Zabıta Amiri , dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün yaptığımız denetimlerde bir şahsı yakaladık. Bu şahısın üzerinden 2 bin liranın üzerinde para çıktı. Parayı topladıktan sonra altın ve döviz yapıyor. Her gün bu çevrede dolanarak bin lira topluyor. Vatandaşlarımız zekatını ve fitresini yardıma muhtaç insanlara versin" dedi.

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    Dilencinin üzerinden binlerce lira çıktı
    Haberler Yaşam Ramazan ayında yakalanan dilenci Ramazan T.'nin üzerinden 2 bin 200 lira, iç çamaşırından ise 100 euro çıktı