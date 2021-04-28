Olayı gören Hüseyin Özbey isimli bir vatandaş, "Kamyonun freni patlamıştı hafriyat kamyonuydu burada 2 araca vurdu sonra iş yeri önündeki bir araca vurdu daha sonra aşağıda refüje çıkarak ancak durabildi. Ama çok şükür bir yaralı ya da ölü yok. En çok sevindiren de buydu zaten"dedi.