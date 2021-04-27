





"2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, "İki vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 3 ev ve 1 arabanın kullanılamaz hale geldiği yangının büyük üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Pınarbaşı Belediyesi olarak köylülerimizin mağduriyetinin giderilmesi için elimizden gelen tüm maddi ve manevi desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Halkımızın başı sağ olsun" dedi.

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